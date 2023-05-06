Новый пикап Ram

В создании будущей модели участвуют разработчики из Бразилии и США. Грузовичок предназначен для южноамериканского рынка, передает Day.Az со ссылкой на kolesa.ru.

Принадлежащая автогиганту Stellantis марка Ram представлена не только в США, но и в других странах. Так, на южноамериканском рынке, к примеру, в Бразилии, в линейку этого бренда входят полноразмерные пикапы Ram 1500, 1500 Classic (это вариант предыдущего поколения модели, который по-прежнему в строю), а также версий 2500 и 3500. В сравнительно скором будущем гамма будет расширена за счёт нового пикапа, его название пока официально не разглашается.

По предварительным данным, в иерархии марки Ram новый грузовичок окажется между "старшей" моделью Ram 1500 и "младшим" пикапом 1000 (такой автомобиль продаётся в странах Латинской Америки). Не исключено, что разрабатываемая новинка получит индекс 1200, правда, автомобиль с таким названием в истории бренда уже есть: он выпускался в период с 2017 по 2019 годы.

Напомним, будущая новинка показалась в первом видеотизере пару недель назад. Тогда бразильское подразделение показало кадры с рельефным капотом, а также массивной радиаторной решёткой, которая получила узор в виде сетки и крупную надпись в виде названия марки. Ещё его отобразят на корме. Судя по тизеру, у пикапа Ram будут крупные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями и вертикально вытянутые задние фонари.

Теперь бразильский офис опубликовал новые фото и видео: в них автомобиль попал в кадр уже целиком, правда, это пока замаскированный прототип. У тестовой версии массивная передняя часть с крупным "грилем" и небольшим воздухозаборником, интегрированным в нижнюю часть бампера, двухрядная кабина, традиционные боковые зеркала и "обычные" (не утопленные) дверные ручки.

Пока что официальной информации о технике немного: в компании рассказали, что под капотом нового пикапа Ram окажется двигатель Hurricane 4, однако его характеристики пока оставлены "за кадром". Известно, что будущий грузовичок станет первым автомобилем с этим мотором, выпущенным в Южной Америке. Кстати, ранее Kolesa.ru подробно рассказывал о новой бензиновой "битурбошестёрке" Hurricane, отдача которой превышает 500 л.с. Предполагается, что эта разработка Stellantis придёт на смену атмосферным двигателям V8 HEMI на крупных моделях.