Аналитики зафиксировали рост популярности электромобилей в начале 2023 года

В первом квартале 2023 года по всему миру было продано 2,6 млн электромобилей и гибридов, что на 28% больше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание TechGoing, ссылаясь на данные аналитического агентства TrendForce, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на "чистые" электромобили пришлось 1,9 млн единиц (рост год к году на 26%), а на гибриды - 711 тыс. (рост год к году на 34%).

Лидером рынка "чистых" электромобилей оказалась Tesla. Компания за три месяца продала 423 тыс. автомобиля, что позволило ей занять 21,8% ниши. Второе место отошло китайскому бренду BYD (13,5% рынка), а третье - другой китайской компании Wuling (4,1% рынка). В топ-10 также вошли Aion (4%), Volkswagen (3,9%), Hyundai (3,2%), BMW (2,9%), Mercedes-Benz (2,6%), Kia (2,1%), а также Chang'an Auto (1,9%).

В свою очередь топ-10 производителей на рынке гибридов возглавил BYD с долей 37%. Второе место досталось Li Auto с показателем 7,3%. Тройку лидеров замкнул BMW с долей 5,8%. Далее расположились Mercedes-Benz (5,6%), Volvo (5,2%), Jeep (3,8), Kia (3%), Denza (2,8%), Volkswagen (2,5%) и Toyota (2,5%).