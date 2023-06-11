Maserati Grecale Trofeo сравнили в гонке с BMW X4 M Competition

Блогеры устроили дуэль кроссоверов Maserati Grecale Trofeo и BMW X4 M Competition. Авторы канала Sam CarLegion свели в дуэли два кроссовера премиального уровня - в соперники немецкому купе-кроссоверу BMW X4 M Competition, одному из лидеров сегмента "заряженных" среднеразмерных кроссоверов, был выбран новейший игрок рынка, итальянский кроссовер Maserati Grecale Trofeo. Он мощнее BMW, но при этом на сотню килограммов тяжелее. В итоге получилась гонка, наглядно демонстрирующая потенциал обеих моделей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Maserati Grecale построен на общей с Alfa Romeo Stelvio заднеприводной платформе Giorgio и оснащён 3,0-литровым двигателем V6 Nettuno от среднемоторного MC20, развивающим 530 сил и 620 Нм момента.

Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. BMW X4 M Competition имеет под капотом фирменный для марки рядный 6-цилиндровый 3,0-литровый двигатель с двойным наддувом и отдачей 510 сил и 600 Нм.

Машина имеет аналогичный автомат и, естественно, полный привод. Хотя BMW уступает Maserati по мощности, зато выигрывает по массе - X4 M Competition весит порядка двух тонн, тогда как Grecale на центнер тяжелее. А значит, дуэль будет плотной.