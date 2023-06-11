Ferrari запретила садиться за руль владельцам новых суперкаров. Итальянская компания признала, что на всех двухдверках семейства 296 выявлен конструктивный недостаток, который может привести к утечке топлива и возгоранию. Из-за непреднамеренного контакта между алюминиевой топливной трубкой и сталью крышки высоковольтного аккумулятора может произойти химическая реакция, которая станет причиной нарушения герметичности топливной системы, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) согласовала отзыв 425 купе 296 GTB и спайдеров 296 GTS: это все шестицилиндровые Ferrari, предназначенные для североамериканского рынка и выпущенные в 2022 и 2023 году. Интересно, что Ferrari просит не ездить на суперкарах с мая, а проблему начнут решать только в июле.

С 7 июля владельцам дефектных машин предложат посетить сервис, чтобы заменить топливную трубку. Ferrari намерена бесплатно поменять обычный алюмиевый топливопровод на деталь с антикоррозионным резиновым рукавом. Особо отмечается, что пока Ferrari неизвестно о пожарах, травмах или повреждениях, вызванных конструктивным дефектом 296 GTB/GTS.

Продажи Ferrari "двести девяносто шестого" семейства приостановлены до тех пор, пока имеющиеся у дилеров автомобили не будут отремонтированы. Вероятно, проблему решат к середине лета. Два месяца назад итальянская компания отзывала флагманские гибриды SF90 из-за установки неправильных детских кресел.