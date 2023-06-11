Maserati попрощалась с мотором V8 особыми версиями Ghibli и Levante

Компания Maserati выпустила прощальную версию Ultima для моделей Ghibli и Levante. Итальянский автопроизводитель активно развивает линейку электромобилей Folgore, поэтому двигатели внутреннего сгорания в модельной гамме Maserati постепенно уступают место электрическим силовым установкам. Но если новый фирменный V6 только начинает свой жизненный цикл, то от мотора V8 компания отказывается - выпуск моделей с этим двигателем завершится в конце 2023 года. Прощальными вариантами станут седан Ghibli Trofeo и Levante Trofeo, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

История Maserati с двигателями V8 началась в 1959 году с модели Maserati 5000GT, а в последние годы компания использовала агрегаты производства Ferrari. Контракт на поставку 3,8-литровых моторов завершается в 2023 году и это означает окончание выпуска Maserati с V8. На Фестивале скорости в Гудвуде в июле будут показаны прощальные Ghibli 334 Ultima и Levante V8 Ultima - спецверсии на базе комплектации Trofeo.

Levante, Ghibli и Quattroporte в спецификации Trofeo будут сняты с производства в конце 2023 года, но останутся в продаже до 2024 года, пока марка не распродаст все выпущенные модели. После этого на рынке останутся только версии с 3,0-литровым V6 и электрические варианты Folgore.

По случаю окончания целой эпохи в истории Maserati марка также представила созданные в единственном экземпляре Levante Zeda, Ghibli Zeda и Quattroporte Zeda. Машины получили особый декор кузова - синий глянцевый цвет в передней части переходит через тёмно-серый оттенок в белый матовый цвет задней части - и стали шоу-карами в честь завершения производства версии Trofeo.