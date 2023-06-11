Компания Chery показала салон кроссовера с оттоманкой и массажем. Пресс-служба китайской марки поделилась снимками интерьера нового электрокара eQ7. Вдобавок, журналистам Autohome.com позволили во всех подробностях запечатлеть предсерийную версию будущего электрического флагмана Chery. Подробностей о технике немного: известно, что "семёрка" сохранит алюминиевый кузов длиной 4,6 метра, литий-железо-фосфатную батарею и заднее расположение двигателя, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Главной "фишкой" Chery eQ7 будет мультиконтурное переднее правое кресло с 8-точечным массажем, электрической оттоманкой, вентиляцией и обогревом. У водительского сиденья останутся только подогрев и вентиляция, а у заднего дивана - только подогрев. В списке опций панорамный люк, система ароматизации и фильтрации воздуха, климат-контроль и контурная подсветка.

Аналоговых клавиш нет вовсе: все функции активируются через тачскрин, есть виртуальная приборная панель с козырьком и трёхспицевый мультируль в духе кроссоверов Exeed. Из необычных дизайнерских решений - дверные ручки, как продолжение декора, и трёхцветная отделка салона. А ещё у Chery eQ7 неординарный экстерьер.

О характеристиках сообщат на отдельном мероприятии, но из сертификационных документов известно: длина/ширина/высота Chery eQ7 будут равны соответственно 4675/1910/1660 миллиметрам, на старте продаж предложат заднеприводную версию с 211-сильным мотором. О ёмкости тяговой батареи и автономности информации нет, но алюминиевый кузов должен быть на 30 процентов легче аналогичного стального.

Презентацию Chery eQ7 ждут летом, а во втором полугодии новинка может выйти на китайский рынок. В России электромобиль тоже наверняка появится, но не в этом году. Также в нашей стране появится бензиновый флагман Chery: Tiggo 9 длиной 4,8 метра.