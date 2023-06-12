Changan раскрыла подробности о салоне нового кроссовера Shenlan S7

Компания Changan официально раскрыла подробности о салоне нового кроссовера Shenlan S7, который будет стоить от 23 900 до 33 800 долларов и поступит в продажу в конце этого месяца, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Во-первых, солнцезащитный козырек переднего пассажира оснащен 12,3-дюймовым экраном. Функции на экране могут управляться голосом или касанием. Экран можно поворачивать на угол от 0 до 135°.

15,6-дюймовый центральный экран управления может поворачиваться влево и вправо в диапазоне 15°. Например, когда владелец автомобиля открывает дверь снаружи автомобиля, экран центрального управления автоматически поворачивается в сторону открытия двери, и сиденье автоматически регулируется. После того, как человек сядет на место водителя, центральный экран управления автоматически отрегулирует угол наклона экрана, яркость и поле зрения водителя. Когда спереди находится пассажир, экран управления автоматически центрируется.

Вычислительная платформа основана на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8155, есть поддержка распознавания голоса. Кроме того, водитель получает проекционный дисплей с 3D-элементами для навигации. Яркость регулируется в зависимости от времени суток и погодных условий.

Changan Shenlan S7 построен на платформе EPA1 и заднеприводный по умолчанию. Габариты составляют 4750 х 1930 х 1625 мм при колёсной базе 2900 мм. Он будет доступен в электрическом и гибридном исполнениях.

Гибридная версия получит 238-сильную силовую установку на базе 1,5-литрового ДВС мощностью 95 л.с. Максимальная скорость будет 180 км/ч, а расход топлива будет равен 5,7 л на 100 км. На чистом электричестве машина проедет до 160 км.