Tesla предупредила поставщиков

Tesla планирует производить 375 000 Cybertruck в год и представить финальную версию машины уже летом, согласно официальному письму, разосланному поставщикам оборудования, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Ранее генеральный директор Илон Маск дал оценку объема производства Tesla Cybertruck на ежегодном собрании акционеров Tesla. В своем комментарии он сначала сказал 250 000 единиц в год, но позже добавил, что, по его мнению, реальный объем производства может колебаться от 250 000 до 500 000 единиц в год.

В свежем письме Tesla попросила поставщиков спланировать базовый объем производства в 375 000 единиц Cybertruck в год. Tesla планирует представить финальную версию Cybertruck в конце августа. Эта версия станет последним шагом перед официальным запуском производства.

Исходя из текущих сроков, как пишет Electrek, официальное начало производства запланировано на начало октября.