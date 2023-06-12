Эксперимент огорчил обладателей Ford F-150 Lightning

Свежее исследование показало, что реальный запас хода электромобиля Ford F-150 Lightning снижается почти на 25% при загрузке, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Автомобильная компания AAA провела эксперимент, положив в открытый багажник Ford F-150 Lightning EV мешки с песком массой 635 кг. Это сравнимо по массе с 8 взрослыми людьми массой около 80 кг.

Запас хода автомобиля без загрузки составил 447 км при заявленном запасе 483 км. Добавление вышеупомянутого груза и повторные замер показал, что запас хода упал до 338 км или примерно на 25% относительно первоначального и на 30% относительно заявленного.