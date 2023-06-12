https://news.day.az/autonews/1572621.html Эксперимент огорчил обладателей Ford F-150 Lightning
Эксперимент огорчил обладателей Ford F-150 Lightning
Свежее исследование показало, что реальный запас хода электромобиля Ford F-150 Lightning снижается почти на 25% при загрузке, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.
Автомобильная компания AAA провела эксперимент, положив в открытый багажник Ford F-150 Lightning EV мешки с песком массой 635 кг. Это сравнимо по массе с 8 взрослыми людьми массой около 80 кг.
Запас хода автомобиля без загрузки составил 447 км при заявленном запасе 483 км. Добавление вышеупомянутого груза и повторные замер показал, что запас хода упал до 338 км или примерно на 25% относительно первоначального и на 30% относительно заявленного.
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