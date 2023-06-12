Самый большой внедорожник Haval удивил своими моторами
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В Сети появились новые подробности о перспективном внедорожнике Haval H5.  Новый H5 станет самым большим автомобилем китайского бренда, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Haval H5 возвращается. Самый большой внедорожник Haval, похожий на Tank 500, удивил своими моторами (среди них есть и дизель)

Haval H5 возвращается. Самый большой внедорожник Haval, похожий на Tank 500, удивил своими моторами (среди них есть и дизель)

Габариты автомобиля - 5190 х 1905 х 1835 мм, колесная база - 3140 мм. То есть он гораздо длиннее большинства внедорожников на рынке. При этом новый H5 в сертификационных документах имеет три обозначения: собственно Haval H5, Haval H5L и Haval H5 MAX. То есть одна или несколько версий могут получить базу еще больше.

Haval H5 возвращается. Самый большой внедорожник Haval, похожий на Tank 500, удивил своими моторами (среди них есть и дизель)

Haval H5 возвращается. Самый большой внедорожник Haval, похожий на Tank 500, удивил своими моторами (среди них есть и дизель)

Haval H5 возвращается. Самый большой внедорожник Haval, похожий на Tank 500, удивил своими моторами (среди них есть и дизель)

А что же моторы? Во-первых, поставляться они будут SVOLT - дочерней компанией Great Wall Motors. Во-вторых, мощность базового 2,0-литрового турбомотора составляет всего 197 л.с. Почти такая же мощность мотора у Haval F7 длиной всего 4,7 м. А ведь H5 - это не пикап, лишенный, условно говоря, половины крыши. Второй мотор (тоже 2,0-литровый турбированный) пободрее, но ненамного - 224 л.с. Наконец, будет предложен для H5 и 2,0-литровый турбодизель мощностью 166 л.с. Возможно, для большого внедорожника он станет оптимальным вариантом.

Haval H5 возвращается. Самый большой внедорожник Haval, похожий на Tank 500, удивил своими моторами (среди них есть и дизель)

Haval H5 возвращается. Самый большой внедорожник Haval, похожий на Tank 500, удивил своими моторами (среди них есть и дизель)

Моторы намекают на то, что новый Haval H5 будет хоть и большим внедорожником, но недорогим. 