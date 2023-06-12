Самый большой внедорожник Haval удивил своими моторами

В Сети появились новые подробности о перспективном внедорожнике Haval H5. Новый H5 станет самым большим автомобилем китайского бренда, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Габариты автомобиля - 5190 х 1905 х 1835 мм, колесная база - 3140 мм. То есть он гораздо длиннее большинства внедорожников на рынке. При этом новый H5 в сертификационных документах имеет три обозначения: собственно Haval H5, Haval H5L и Haval H5 MAX. То есть одна или несколько версий могут получить базу еще больше.

А что же моторы? Во-первых, поставляться они будут SVOLT - дочерней компанией Great Wall Motors. Во-вторых, мощность базового 2,0-литрового турбомотора составляет всего 197 л.с. Почти такая же мощность мотора у Haval F7 длиной всего 4,7 м. А ведь H5 - это не пикап, лишенный, условно говоря, половины крыши. Второй мотор (тоже 2,0-литровый турбированный) пободрее, но ненамного - 224 л.с. Наконец, будет предложен для H5 и 2,0-литровый турбодизель мощностью 166 л.с. Возможно, для большого внедорожника он станет оптимальным вариантом.

Моторы намекают на то, что новый Haval H5 будет хоть и большим внедорожником, но недорогим.