Обновленный седан Geely Preface

Geely Preface - это флагманский седан китайской компании. Модель уже давно производится, а потому назрело обновление. И оно будет существенным, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

В Сети уже есть немало фото Geely Preface с различными камуфляжем, но ресурс "Китайские автомобили" собрал все данные воедино и на их основе создал рендер машины нового поколения. Отличия от модели нынешнего поколения - кардинальные: объем изменений примерно такой же, как у нынешнего Atlas Pro и новейшего Atlas L. А вообще седан будет выполнен в "космической" стилистике концепт-кара Geely Starburst.

Новый Preface заимствует интерьер у Atlas L - он получит четырехспицевый руль, медиасистему с крупным экраном в вертикальной ориентации. В топовой версии наверняка будет и проекционный дисплей.

Техника тоже будет заимствована у Atlas L - седан получит новый 2,0-литровый турбомотор мощностью 281 л.с. А вот "автомата", скорее всего, не будет - можно рассчитывать лишь на 7-ступенчатый "робот".

Нынешний Preface построен на платформе CMA как у Tugella и Monjaro, и в новом поколении ситуация вряд ли изменится, все-таки речь о топовом седане. Габариты и база нынешней модели - 4785 х 1869 х 1469 мм и 2800 мм, но новая модель должна прибавить в размерах (например, Atlas L прибавил существенно). Можно думать, что по габаритам новый Preface дотянется до уровня актуальной Toyota Camry.