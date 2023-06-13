Рассекречен дизайн минивэна Toyota Alphard

В Китае во время съемок рекламного ролика засняли совершенно новую Toyota Alphard. Таким образом, дизайн минивэна полностью рассекречен, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Как видно на снимках, автомобиль сохранил массивную решетку радиатора, но форма ее изменилась, как и наполнение. Новые также фары и фонари. На кузове обращает на себя внимание зигзаг в области передней стойки. Вообще судя по подоконной линии кузовные панели абсолютно новые. Сзади - новый бампер.

Открытая задняя дверь продемонстрировала роскошное кресло второго ряда с подлокотником, подголовником и подставкой для ног. Само собой, для рекламы снимали автомобиль в топовой комплектации, но у базовой Alphard будет обычное сиденье сзади.

Официальных данных о силовых установках нет, но судя по Lexus LM (это люксовая версия Alphard) будут версии с бензиновыми моторами объемом 2,4 и 2,5 л - как обычных с турбонаддувом, так и в составе гибридных систем. Базовая версия будет моноприводной, топовая - полноприводной. Турбомотору могут отрядить 8-ступенчатый "автомат", а вот в гибридах будет фирменный вариатор eCVT.