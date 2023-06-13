Chevrolet Cruze снимают с производства

Компания General Motors официально подтвердила, что производитель решил прекратить выпуск модели Chevrolet Cruze. Производство завершится в этом году, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Chevrolet Cruze впускают с 2008 года, всего было произведено более 2,5 млн этих автомобилей. В разное время модель выпускали в 11 странах мира. На текущий момент Chevrolet Cruze выпускают только в Аргентине. После прекращения сборки модели предприятие нарастит выпуск кроссовера Chevrolet Tracker.

Причина отказа General Motrs от недорогой модели заключается в резком падении спроса из-за роста популярности кроссоверов. В 2012 году продажи составляли 600 тыс. машин, а к 2019 они упали до 82 тыс. автомобилей.

За последние годы модуль покинула американский, европейский и австралийский рынки. В последнее время хетчбэк и седан Chevrolet Cruze второго поколения производили только в Аргентине для стран Южной Америки.

В Китае на смену Cruze пришла модель Chevrolet Monza.