Новые автомобили Toyota будут заряжаться за 10 минут и проезжать до 1500 км

Toyota Motor планирует представить электромобиль с полностью твердотельным аккумулятором уже в 2027 году. Ожидается, что эта технология более чем удвоит запас хода автомобиля от одной зарядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, японский автопроизводитель раскрыл свои планы на недавнем брифинге на исследовательской базе в префектуре Сидзуока. Ожидается, что технология будет коммерциализирована в 2027 или 2028 году.

Ожидается, что электромобили на таких аккумуляторах смогут преодолевать на одной подзарядке не менее 1000 км, а длиться она будет менее 10 минут. В компании заявили, что будут стремиться довести запас хода до 1200 км, а в долгосрочной перспективе - до 1 500 км.

В Toyota ожидают, что к 2030 году примерно половина продаваемых по всему миру автомобилей компании будут оснащены этими аккумуляторами.

Также Toyota планирует продолжать развитие технологий водородных двигателей и всестороннее продвижение декарбонизации.

Toyota Motor планирует представить электромобиль с полностью твердотельным аккумулятором уже в 2027 году. Ожидается, что эта технология более чем удвоит запас хода автомобиля от одной зарядки.

Японский автопроизводитель раскрыл свои планы на недавнем брифинге на исследовательской базе в префектуре Сидзуока. Ожидается, что технология будет коммерциализирована в 2027 или 2028 году.