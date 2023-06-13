Совершенно новый Skoda Superb 2024 засняли в ходе испытаний

Skoda не скрывает, что она занимается разработкой новой Skoda Superb, а теперь фотографы-шпионы поймали обновленный универсал в ходе дорожных испытаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на carscoops, автомобиль сильно замаскирован, но видно, что он имеет крупную и ярко выраженную решетку радиатора, которая обрамлена тонкими фарами с тонкими дневными ходовыми частями.

Также автомобиль получит капот в стиле BMW с углублением в центре. Можно рассмотреть новый передний бампер с вертикальными воздушными завесами по внешним краям.

Задняя часть сильно замаскирована, над стеклом расположен спойлер. Выхлоп также был спрятан, а задние фонари стали тоньше.

Фотографам-шпионам не удалось заглянуть внутрь, но салон может перекликаться с салоном будущего Volkswagen Passat, поскольку у двух универсалов будет много общего. Если это так, мы можем ожидать цифровую приборную панель и большую информационно-развлекательную систему.

Автопроизводитель заявил, что Superb "продолжит устанавливать стандарты комфорта и пространства". Компания также пообещала "новые функции, улучшенные технологии и полностью переработанный интерьер".

Skoda также заявила, что автомобиль будет предлагаться с "современными, эффективными бензиновыми и дизельными двигателями, а также с подключаемым модулем и мягким гибридом".

Презентация состоится этой осенью. Модернизированный Superb будет производиться в Братиславе, Словакия.