Chevrolet Bolt снимут с производства, но...

Генеральный директор General Motors Мэри Барра намекнула на возвращение в ближайшем будущем электромобиля Chevrolet Bolt начального уровня, цена которого будет ниже, чем у предстоящего кроссовера Equinox EV, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Выступая в подкасте NPR Marketplace, руководитель General Motors заявила, что она ездит на Bolt EUV уже несколько месяцев и что она любит его, но это электромобиль второго поколения, что означает более высокие производственные затраты, чем платформа Ultium третьего поколения, которая позволят снизить затраты на АКБ на 40%.

В итоге было решено, что нынешние Bolt EV и Bolt EUV будут сняты с производства к концу года, хотя они по-прежнему предлагают отличное соотношение цены и качества спустя почти семь лет после запуска в производство в 2016 году при стартовой цене 26 500 долларов.

Когда в начале прошлого года был анонсирован полностью новый Chevy Equinox EV на базе Ultium, некоторые эксперты утверждали, что он заменит Bolt с ориентировочной рекомендованной розничной ценой около 30 000 долларов. Но теперь известно, что Bolt EV вернётся в качестве еще более доступного электромобиля.