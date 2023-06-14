Так выглядит внедорожник Apocalypse 6x6 Razorback

Razorback сильно отличается от оригинального Ram 1500 TRX, причем отличия не только внешние: он получил более мощный мотор, дополнительную ось и сразу десять мест помимо водительского.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, для добавления третьей оси пришлось увеличить размер грузовой платформы, где расположились три новых ряда сидений с кожаной отделкой и индивидуальными ремнями безопасности. Пассажиры защищены массивными дугами по краям бортов. Все сиденья являются съёмными, чтобы кузов пикап можно было использовать для перевозки грузов.

Мощность двигателя увеличили со штатных 712 до 850 л.с., он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач TRX.