Новое детище BYD и Mercedes-Benz собрало более 20 000 предзаказов

Автомобили Denza N7 уже появились у дилеров в Китае. По словам сотрудников дилерского центра, Denza N7 официально поступит в продажу в конце этого месяца в двух конфигурациях: переднеприводной и полноприводной. На данный момент Denza N7 собрала более 20 000 предварительных заказов. Если вам кажется, что это мало, стоит напомнить, что за весь 2023 планируется выпустить всего 10 000 электромобилей "Москвич 3е", передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Напомним, Denza - совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz. Это второй автомобиль бренда, который основан на электрической платформе BYD 3.0. Он позиционируется как пятиместный среднеразмерный кроссовер, габариты автомобиля составляют 4860 х 1935 х 1602 мм при колесной базе 2940 мм. Он получил большой панорамный люк на крыше, выдвижные дверные ручки и общий задний фонарь.

Заднеприводный вариант оснащён одним синхронным электродвигателем мощностью 313 л.с., а полноприводная версия добавляет передний двигатель, поэтому её максимальная мощность составляет 523 л.с.

Литий-железо-фосфатный аккумулятор мощностью 91,392 кВт•ч для автомобиля производится FinDreams Industry, дочерней компанией BYD. У переднеприводной модели запас хода составляет 702 км, а у полноприводной - 630 км. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Автомобиль также оснащен новейшей технологией быстрой зарядки BYD, которая позволяет увеличить запас хода до 350 км всего за 15 минут и до 100 км запаса хода всего за 4 минуты зарядки.

Салон обтянут кожей Nappa, внутри расположены шесть экранов диагональю до 17,3 дюйма и проекционный дисплей. В будущем планируется перевести программную часть собственной разработки Denza на стремительно набирающую популярность в Китае Huawei HarmonyOS.