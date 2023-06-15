Renault представил концепт H1st Vision

Французская компания Renault представила концепт H1st Vision, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Автомобиль представляет собой вариацию концептуального Renault Scenic Vision 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Внешне H1st Vision и Scenic Vision практически одинаковы. Отличить их можно только по видоизмененной светотехнике - у H1st Vision отличается рисунок передней оптики и форма фонарей. Габариты остались прежними: 4490 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1590 мм в высоту. Колесная база - 2835 мм.

Технические характеристики нового концепта не приводятся. Однако известно, что силовая установка полностью электрическая. У Scenic Vision в дополнение к электромоторам был установлен водородный электрохимический генератор, который подзаряжал батарею.

Основной фишкой Renault H1st Vision стали продвинутые электронные системы. У машины есть виртуальный помощник, который может проецироваться на стекле двери или на экране мультимедийной системы. Кроме того, автомобиль самостоятельно может идентифицировать своего хозяина по изображению с камер кругового обзора, а в салоне установлены биометрические датчики на руле и ремне безопасности, следящие за состоянием водителя.



Многие из технологий, появившихся на новом концепте, могут попасть на серийные автомобили французской марки.