Экстремальный Audi RS6 GT впервые показали вживую

Audi RS6 - один из самых быстрых и мощных семейных автомобилей в мире, по мнению многих обозревателей и владельев. Четвертое поколение было представлено в 2020 году, а теперь Audi уже тестирует улучшенную версию, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Ходят слухи, что новая модель Audi RS6 получит название RS6 GT. Закамуфлированный прототип был замечен на испытательном треке и на дорогах общего пользования, демонстрируя переработанный обвес.

Изюминкой прототипа является значительно больший задний спойлер. Задняя часть также получила обновленный бампер с новым диффузором, сохранившим характерные двойные овальные выхлопные трубы. 22-дюймовые легкосплавные диски взяты от RS6 Performance, но передние крылья были изменены с добавлением воздухозаборников. Модель оснащена новым передним бампером с взаимосвязанными воздухозаборниками, более выраженным сплиттером и чуть более узкой решеткой радиатора.

В прошлом месяце управляющий директор подразделения Audi Sport Себастьян Грэмс признал, что они "могут пойти более экстремальным путём" с RS6. В настоящее время самым мощным вариантом является RS6 Performance с гибридной силовой установкой мощностью 621 л.с. и 850 Нм. Это мягкий гибрид на основе 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом. RS6 GT, скорее всего, превзойдет эти значения в сочетании с более агрессивной настройкой шасси.

Ходят слухи, что Audi RS6 GT дебютирует в 2024 году и может стать лебединой песней четвертого поколения. Ожидается, что в том же году автопроизводитель представит совершенно новый и полностью электрический RS6 e-tron, который откажется от двигателя внутреннего сгорания.