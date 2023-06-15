Экстремальный Audi RS6 GT впервые показали вживую
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Audi RS6 - один из самых быстрых и мощных семейных автомобилей в мире, по мнению многих обозревателей и владельев. Четвертое поколение было представлено в 2020 году, а теперь Audi уже тестирует улучшенную версию, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Экстремальный Audi RS6 GT впервые показали вживую. Это последний бензиновый автомобиль линейки

Ходят слухи, что новая модель Audi RS6 получит название RS6 GT. Закамуфлированный прототип был замечен на испытательном треке и на дорогах общего пользования, демонстрируя переработанный обвес.

Экстремальный Audi RS6 GT впервые показали вживую. Это последний бензиновый автомобиль линейки

Изюминкой прототипа является значительно больший задний спойлер. Задняя часть также получила обновленный бампер с новым диффузором, сохранившим характерные двойные овальные выхлопные трубы. 22-дюймовые легкосплавные диски взяты от RS6 Performance, но передние крылья были изменены с добавлением воздухозаборников. Модель оснащена новым передним бампером с взаимосвязанными воздухозаборниками, более выраженным сплиттером и чуть более узкой решеткой радиатора.

Экстремальный Audi RS6 GT впервые показали вживую. Это последний бензиновый автомобиль линейки

В прошлом месяце управляющий директор подразделения Audi Sport Себастьян Грэмс признал, что они "могут пойти более экстремальным путём" с RS6. В настоящее время самым мощным вариантом является RS6 Performance с гибридной силовой установкой мощностью 621 л.с. и 850 Нм. Это мягкий гибрид на основе 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом. RS6 GT, скорее всего, превзойдет эти значения в сочетании с более агрессивной настройкой шасси.

Ходят слухи, что Audi RS6 GT дебютирует в 2024 году и может стать лебединой песней четвертого поколения. Ожидается, что в том же году автопроизводитель представит совершенно новый и полностью электрический RS6 e-tron, который откажется от двигателя внутреннего сгорания.