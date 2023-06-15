Так выглядит Land Rover Discovery Sport 2024

Land Rover представил кроссовер Land Rover Discovery Sport 2024 модельного года, который получил новый дизайн центральной консоли и приборной панели, а также сохранил опцию третьего ряда, увеличивающую количество сидячих мест до семи, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Discovery Sport 2024 года оснащен изогнутым 11,4-дюймовым сенсорным экраном с новейшей системой Pivi Pro. В стандартную комплектацию входят поддержка Amazon Alex, Wireless Apple CarPlay и Android Auto. Новый экран с увеличенной функциональностью и переработанный селектор передач позволили Land Rover основательно изменить компоновку, установив вместительное отделение для хранения вещей на передней консоли. Стандартные функции включают беспроводную зарядку, цифровую комбинацию приборов и подрулевые переключатели.

У Land Rover Discovery Sport 2024 есть 24 возможных конфигурации сидений. Сиденья второго ряда могут сдвигаться и откидываться, а также имеют разделение 40:20:40. Кроссовер предлагает до 1,8 м3 грузового пространства со сложенными задними сиденьями.

Land Rover добавляет в палитру цветов кузова Varesine Blue за 950 долларов в дополнение к Santorini Black, Firenze Red, Eiger Grey, Hakuba Silver и Ostuni Pearl White. Также есть варианты Carpathian Grey и Silicon Silver, которые стоят дополнительно 1550 долларов. Автомобиль получил 21-дюймовые глянцевые черные легкосплавные диски или 19-дюймовые диски в качестве опции.

Discovery Sport 2024 доступен в двух комплектациях: S и Dynamic SE. Модель S отличается новой контрастной глянцевой черной решеткой радиатора, защитными пластинами Indus Silver и нижними порогами в цвет кузова. Dynamic SE выделяется контрастной глянцевой черной крышей.

В модели используется 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Ingenium с турбонаддувом мощностью 246 л.с., который сочетается с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 с.

Цены Discovery Sport S 2024 года начинается с 50 075 долларов, а модель Sport Dynamic SE стоит от 54 275 до 68 435 долларов.