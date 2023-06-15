Это новый конкурент Mercedes-Benz G-класс

Полноразмерный внедорожник Rox был замечен в Китае без камуфляжа. Его производитель принадлежит компании Roborock, основным инвестором которой является Xiaomi. Как пишет Carnewschina, внедорожник Rox также имеет некоторые связи с Tencent, которая финансировала разработку. Автомбиль будет конкурировать с Mercedes-Benz G-класс и YangWang U8.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com ,этот автомобиль, как ожидается, будет предлагаться по цене около 70 тыс. долларов в Китае. Некоторые перепутали его с грядущим BYD FangChengBao SF, но между машинами видны внешние различия, при этом она имеет другие логотипы.

Компания Rox Motor была основана в январе 2021 года, она занимается не только проектированием и производством автомобилей, но и системами автономного вождения. В настоящее время Rox сотрудничает со многими известными компаниями, такими как CATL, Bosch, Valeo. В феврале 2023 года Rox получила огромные инвестиции от компаний Tencent и IDG Capital. На данный момент в Rox Motor работает более 600 сотрудников.