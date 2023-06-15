Рассекречен Volkswagen Tiguan 2024

Прошло почти семь лет с тех пор, как Volkswagen представил нынешний Tiguan, а теперь компания показала официальные фотографии новинки и раскрыла её особенности перед ее презентаций, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новый автомобиль увеличился на 32 мм в длину, которая составит 4551 мм, а высота увеличилась на 5 мм и составила 1640 мм. Ширина и колесная база были сохранены и составляют 1939 и 2681 мм соответственно.

Tiguan 2024 года обещает быть более практичным, предлагая грузовой объем 648 литров, что на 33 литра больше, чем раньше, при загрузке до высоты спинка сиденья. Кроме того, водитель и передний пассажир имеют дополнительные 9 мм над головой, а люди, сидящие сзади, получают дополнительные 10 мм. В старших комлектациях Volkswagen установит сиденья с электрической регулировкой по 14 параметрам, функциями массажа и вентиляции. Можно будет запрограммировать автоматическое включение обогрева и вентиляции сидений в зависимости от температуры снаружи.

Tiguan 2024 получит матричные фары высокой четкости в качестве дополнительного оборудования. Его дальний свет может освещать дорогу впереди на расстояние до 500 м. Каждая фара будет оснащена не менее чем 19 200 микро-светодиодами. Сзади расположена светодиодная полоса во всю ширину.

Младшие версии Tiguan будут использовать 12,9-дюймовую информационно-развлекательную систему, тогда как старшие версии будут иметь более крупную 15-дюймовую панель. Volkswagen планирует установить 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и проекционный дисплей на лобовом стекле.

Tiguan третьего поколения снова будет доступен с бензиновыми, дизельными и подключаемыми гибридными трансмиссиями. Мощность PHEV будет варьироваться от 201 до 268 лошадиных сил, а запас хода электротяге составит до 120 км.

Как и прежде, Tiguan будет поставляться в передне- и полноприводной конфигурациях. Поскольку VW обещает прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2033 году, это, вероятно, последнее поколение Tiguan с двигателем внутреннего сгорания.

Мировая премьера нового Volkswagen Tiguan состотся этой осенью, а продажи начнутся в первом квартале 2024 года.