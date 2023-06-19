Чем удивит новый кроссовер Volkswagen Tiguan 2024?

Появилась уточненная официальная информация о новом кроссовере Volkswagen Tiguan 2024, который должен получить множество улучшений, включая новую подвеску, передает Day.Az со ссылкой на caranddriver.

Согласно Volkswagen, новый Tiguan в стандартной комплектации будет поставляться с той же системой активной подвески, которая дебютировала на Volkswagen GTI текущего поколения. Система управляет электронной блокировкой дифференциала и компонентами поперечной динамики амортизаторов для улучшения характеристик управляемости. Другими словами, следующий Tiguan должен быть более комфортным, а также более мощным.

Наряду с новой подвеской VW обещает совершенно новую подключаемую гибридную модель, которая позволит проехать до 100 км только на электричестве. Ранее сообщалось, что запас хода на электротяге составит 120 км. Производитель обещает, что в новом поколении скорость зарядки переменным током будет улучшена, а быстрая зарядка постоянным током станет возможной в качестве стандартной функции.

Внутри располагается новый опциональный 15-дюймовый информационно-развлекательный экран. Как и в моделях VW ID , селектор передач перемещается на рулевую колонку. Новый диск управления режимом вождения расположен на центральной консоли.

Новый автомобиль увеличился на 32 мм в длину, которая составит 4551 мм, а высота увеличилась на 5 мм, до 1640 мм. Ширина и колёсная база были сохранены - 1939 и 2681 мм соответственно.