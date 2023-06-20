Hyundai выбрала для Santa Fe 2024 оригинальный дизайн

Hyundai готов представить совершенно новый Santa Fe, который настолько отличается от нынешнего внедорожника, что есть большая вероятность, что большинство людей его не узнают. Его вполне можно принять за новый Land Rover Defender, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Последние шпионские снимки с испытаний прототипа Santa Fe подтверждают, что Hyundai сделала так, чтобы новинку было легко узнать даже издалека. Фотографии демонстрируют тестовый автомобиль, оснащенный серийными фарами с дневными ходовыми огнями в форме буквы H. Они же будут служить указателями поворота.

Автопроизводители уже много лет используют технологию светодиодного освещения, чтобы придумать свои собственные узнаваемые световые рисунки. У Porsche это четыре точки, у Bugatti Chiron - четыре квадрата. Решение Hyundai кажется вполне логичным.

Дизайнеры часто пытаются сделать свои фары как можно более тонкими, пытаясь выдать тонкие ДХО за фары, в то время как настоящие фары спрятаны в темной нише бампера внизу. Но Hyundai пошел другим путем, объединив два источника света в одну прямоугольную форму, которая подходит для рубленного кузова.

Предполагается, что Santa Fe также получит световую полосу или "бесшовную горизонтальную лампу", как у Sonata и Grandeur, по словам Санг Юпа Ли, руководителя отдела глобального дизайна Hyundai и Genesis.

Он ранее заявил, что Santa Fe следующего поколения создавался не совсем традиционным способом.