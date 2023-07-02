BMW M2 сделают мощнее

Купе BMW M2 станет мощнее. По данным инсайдеров, уже в следующего году немцы покажут рестайлинговую версию спорткара, которая, помимо мелких изменений во внешности, слегка нарастит отдачу. Целевой показатель - 475 лошадиных сил вместо нынешних 460. Сам двигатель при этом не изменится. Это по-прежнему будет "шестерка" S58 объемом 3,0 литра с двумя турбокомпрессорами и максимальным давлением впрыска 350 бар, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Купе BMW M2 поколения G87 останется в производстве до июля 2029 года. Хотя уже в 2024-м самую маленькую M-модель ждет обновление. Запланированы косметические изменения во внешности, другие колеса и новый цвет кузова Skyscraper Gray, как у M3. Но главное - спорткар станет мощнее. Если сейчас его рядная "битурбошестерка" 3.0 выдает 460 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, то после рестайлинга мощность увеличится до 475 сил. Вряд ли это сильно скажется на разгонной динамике, но всё же.

Сейчас порядок цифр у купе такой. Разгон с места до ста занимает 4,1 секунды (для машин с "механикой" - 4,3 с), до 200 - 13,5 (14,3 c). Спурт 80-120 километров в час требует минимум 2,9 секунды. Максимальная скорость - 250 километров в час "в базе" и 285 с опцией M Driver's Package. Ещё больше повысить градус эмоций можно с помощью пакета M Race Track. Он комбинирует M Driver's Package с углепластиковой крышей, креслами-ковшами M Carbon и трековыми шинами.