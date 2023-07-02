Два варианта дизайна и дизель

Обновленные седан и хэтчбек Mazda2 представлены в двух вариантах дизайна. Новинка выходит на рынки Юго-Восточной Азии - там семейство Mazda2 включает как седан, так и хэтчбек. Премьера рестайлинговой модели состоялась в Таиланде, где и будет налажено производство: ее представили не только с разными типами кузовов, но и в нескольких вариантах оформления передка, со стандартной радиаторной решеткой и с заглушкой как у электрокаров. В гамме двигателей присутствует дизель, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Хэтчбек Mazda2, который в нынешнем поколение пережил уже второй рестайлинг, продается в Европе и Японии с начала 2023 года, а вот для седана премьера в Таиланде стала глобальной.

С обновлением Mazda2 получила два варианта дизайна. Первый - это New Wave Design, отличие которого - заглушка вместо традиционной радиаторной решетки, придающей автомобилю сходство с электрокаром. Второй - Sport Design, с полноценной решеткой радиатора, хоть и заметно преобразившейся.

От дореформенной модели Mazda2 отличается бамперами, колесными дисками иного дизайна и новыми цветами кузова, а вот в салоне изменились лишь материалы отделки. Модель предложат с мультимедийной системой с экраном диагональю семь дюймов, климат-контролем, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системами слежения за разметкой и мониторинга слепых зон.

На рынке Таиланда Mazda2 будет доступна с двумя моторами на выбор - бензиновым "атмосферником" объемом 1,3 литра мощностью 93 лошадиные силы и турбодизелем на 1,5 литра, развивающим 105 сил. Коробка передач всего одна, шестидиапазонный автомат, а привод передний.