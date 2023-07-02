Названы самые популярные у угонщиков бюджетные автомобили

Среди автомобилей в бюджетном сегменте наиболее подвержены угонам корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, их воруют для ремонта машин в таксопарках, пользуясь слабой заводской защитой. Об этом "Газете.Ru" рассказал руководитель "Лаборатории Андрея Кондрашова", специалист по противоугонной защите Андрей Кондрашов, передает Day.Az.

"Наиболее угоняемые на сегодняшний день бюджетные автомобили - те, которые используются в парках такси. Это Kia Rio и Hyundai Solaris. В современных условиях они в основном идут на запчасти. Таксомоторные парки снижают издержки и ремонтируют машины бывшими в употреблении запчастями", - рассказал Кондрашов "Газете.Ru".

По его словам, каршеринговые компании также отдают на аутсорсинг ремонт поврежденных в авариях машин автосервисам, которые используют подержанные запчасти. Кроме того, Solaris и Rio сами по себе весьма популярны и на вторичном рынке.

Собеседник отметил, что нужно хорошо защищать бюджетные автомобили из-за того, что они изначально имеют слабые барьеры для автоугонщиков.

Воспрепятствовать быстрому угону поможет дополнительный иммобилайзер с меткой, который даст угонщику завести мотор, но заглушит его при начале движения. Такое устройство следует устанавливать в подкапотном пространстве вместе с дополнительным электромеханическим замком капота, препятствующим взлому, посоветовал Кондрашов.