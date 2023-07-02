Exeed TXL обновлен

Популярный во всем мире китайский кроссовер Exeed TXL пережил обновление. Изменения в дизайне экстерьера сводятся только к модернизированной радиаторной решетке и новому цвету кузова, зато салон у рестайлингового TXL совершенно новый. Интерьер отныне повторяет Exeed RX: 24,6-дюймовая сенсорная консоль, объединяющая два экрана, тот же центральный тоннель и двухспицевое колесо. Кроме того, с обновлением TXL стал технологичнее - заявлены высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новая интеллектуальная операционная система Lion 5.0.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, обновление принесло Exeed TXL новую отделку сидений перфорированной кожей наппа, а кресло пассажира спереди оснастили выдвижной подставкой для ног и функцией массажа. Список оснащения пополнился аудиосистемой с 23 динамиками, два из которых интегрированы в подголовник водительского сиденья.

Ожидаются и изменения в моторной гамме, но официального подтверждения этому пока нет. Обновленному TXL прочат турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 261 лошадиная сила, который предложат для полноприводной модификации. Получит ли кроссовер новейшую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Chery, неизвестно.