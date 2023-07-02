АвтоВАЗ готовит автомобиль с панорамной крышей

Некая новая модель Lada получит панорамную крышу. Как сообщает "Автоброкер Клуб" со ссылкой на неназванный источник, новая модель Lada может обзавестись панорамной крышей и рядом других новшеств. Журналисты предполагают, что речь идет об Iskra, которая позиционируется как преемник Granta. При этом пока панорамная крыша не предлагается даже для флагманской Lada Vesta нового поколения, которая поступила в продажу несколько недель назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, формально первой моделью АвтоВАЗа со стеклянной крышей является X-Cross 5, однако это не самостоятельная разработка автопроизводителя, а перелицованный FAW Bestune T77.

Так что "Автоброкер Клуб" склоняется к тому, что под "новой моделью с панорамной крышей" подразумевается именно Iskra. Прежде этот проект носил кодовое обозначение XJO, а в народе его именовали "новой Грантой" или Granta-2. Известно, что автомобиль построят на французской глобальной платформе CMF-B LS, право на использование которой АвтоВАЗ получил после ухода Renault из России.

В середине июня глава АвтоВАЗа Максим Соколов объявил, что в конце следующего года будет представлено новое семейство бюджетных автомобилей под названием Iskra - оно придет за смену нынешней Гранте. Это решение уже утверждено правлением: согласно планам автопроизводителя, Iskra выйдет на рынок в начале 2025 года. Семейство будет включать седан, универсал и его кросс-версию.