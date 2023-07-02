Роскошные виллы в стиле Lamborghini появятся на юге Испании

Компания Lamborghini построит роскошные виллы на юге Испании. Комплекс Tierra Viva расположится в 10 минутах езды от Марбельи и будет состоять из 53 домов. В каждом будет собственный бассейн, сад, гараж, несколько террас и роскошные интерьеры, созданные при участии дизайнеров Lamborghini. Так как виллы построят на холме, их владельцы смогут, каждый раз выходя на террасу, наслаждаться панорамным видом Средиземного моря, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На южном побережье Испании будет построен первый в Европе жилой комплекс Lamborghini. Виллы Tierra Viva расположатся на холме близ деревушки Бенаавис, с которого отрывается завораживающий панорамный вид на Средиземное море. Всего в 10 минутах езды отсюда находятся курортный город Марбелья и гавань для яхт Пуэрто-Банус. Комплекс будет включать 53 виллы трех типов: Diamante, Zafiro и Emeralda. В каждой будет бассейн, собственный сад, гараж, несколько террас и роскошные интерьеры, созданные при участии дизайнеров Lamborghini.

Тренд, как мы видим, набирает обороты. После прихода в недвижимость Aston Martin свои проекты в этой сфере представили Bentley, Bugatti, а теперь и Lamborgnini. Британцы, к примеру, заручились поддержкой застройщика Dezer Development и архитектурной студии Sieger Suarez Architects, вместе с которыми намерены возвести 60-этажный небоскреб на побережье Атлантического океана в городке Санни-Айлс-Бич (штат Флорида, США). Bugatti поступила иначе и решила построить свой первый дом в городе, куда стремятся большинство ультрахайнетов, - в Дубае.

В самом его сердце, деловом квартале Бизнес-Бэй, появится 42-этажная башня Bugatti Residences, демонстрирующая последние веяния в архитектуре. Её фасад будет плавно изгибаться, как побережье Французской Ривьеры. У жителей будет собственный а-ля средиземноморский пляж. А пентхаусы Sky Mansion с двумя, тремя и четырьмя спальнями получат названия в честь курортных городов: Канн, Сен-Тропе и Монако. По некоторым данным, цены на квартиры в Bugatti Residences будут начинаться от 19,09 миллиона дирхамов (отсылка к году основания Bugatti).