Renault представил новый кроссовер, названный в честь истребителя Rafale

Весной следующего года в Европе начнутся продажи нового купеобразного кроссовера Renault Rafale, названного в честь гоночного самолета 1934 года Caudron C.430 Rafale. Об этом французский автопроизводитель объявил на презентации новинки на авиасалоне Ле-Бурже, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Пятиместный Renault Rafale стал первой моделью марки, разработанной шеф-дизайнером Жилем Видалем. Длина гибридного кроссовера, построенного на модульной платформе CMF-C/D, составила 4,71 м при колесной базе 2,74 м.

В базовой модификации доступна силовая установка с турбомотором 1,2 л, двумя электродвигателями и передним приводом, суммарная отдача составила 200 л.с. Более дорогие версии получили 300-сильную гибридную силовую установку с дополнительным электромотором на задней оси и полным приводом.

В салоне установлен скошенный руль и информационно-развлекательный комплекс с двумя экранами (12,3 и 12 дюймов). В список опций войдут проекционный дисплей и панорамная крыша длиной 1,47 метра с функцией частичного затемнения. Производство Renault Rafale начнется в конце этого года.