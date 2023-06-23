Toyota может возродить модель Celica

Компания Toyota может вернуть на рынок спортивную модель Celica, сообщает японское издание BestCarWeb, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ruс.

В рамках прошедшего в Японии авторалли председатель совета директоров автоконцерна Акио Тойода рассказал о своей любви к модели Toyota Celica. В ответ новый президент Toyota Motor Кодзи Сато, вступивший в должность в апреле, заявил, что хочет возродить эту модель.

Как предполагает BestCarWeb, имя Toyota Celica может получить новый спортивный электромобиль. В пресс-службе Toyota Motor на просьбу прокомментировать заявление Кодзи Сато заявили, что компания намерена развивать нынешнюю линейку спортивных автомобилей GR.

Спортивное купе Toyota Celica выпускалось с 1970 по 2006 год, модель сменила семь поколений. Прекращение производства было связано со снижением уровня продаж и популярности такого типа автомобилей.