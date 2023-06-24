Обновленная версия Tesla Model 3, также известная как Project Highland, всё чаще обсуждается в новостях, но в этот раз источник утверждает, что нас ждёт самое большое обновление в истории Tesla, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Teslascope - компания, которая специализируется на программном обеспечении и постоянно находит нововведения в прошивках автомобилей до официального анонса, получила новые данные от сотрудников Tesla.

Например, подтверждено, что у Tesla Model 3 Project Highland будет новая передняя панель, а также новая камера на бампере, подробностей о которой ранее не было. Также будут и другие обновления салона и программного обеспечения.

В интерьере будет сделан упор на переработанные материалы. Салон получит полное окружающее RGB-освещение с новыми матричными светодиодными лампами снаружи. HardWare4 от Tesla, самая свежая версия пакета полуавтономного вождения, станет частью обновленной Model 3.

Инсайдеры утверждают, что серийная версия может выйти в любой момент в течение следующих девяти месяцев. Точных данных о сроках нет, но известно, что цены останутся такими же, как у текущей Model 3.

Ранее автомобиль была замечен на испытаниях на дорогах общего пользования.