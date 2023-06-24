Toyota Prius уже соответствует новой концепции компании

Компания Toyota сообщила, что начала реализацию программы по обновлению автомобилей, которая позволяет привести своё транспортное средство в соответствие современным требованиям, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

Новая услуга обновления позволяет дооснащать автомобили, если они не были укомплектованы какими-либо функциями или устройствами на момент покупки. Такой подход позволяет поддерживать актуальность транспортного средства с минимальными затратами вместо того, чтобы покупать новую машину.

Возможность такого подхода обусловлена дизайном Upgrade Ready (с англ. - готовый к обновлению), в который на этапе разработки закладывается возможность модернизации. Пока в программе участвует Prius, но в дальнейшем, обещают в "Тойоте", список моделей и опций, которыми можно доукомплектовать авто, будет расширяться.

В настоящее время можно дооснастить Prius функцией автопарковки, системой слежения за "слепыми" зонами в различных направлениях, в том числе в перекрёстном при выезде с парковки задним ходом, системой камер кругового обзора, подогревом руля, а также ассистентами экстренного торможения и предотвращения ускорения. Оплата может происходить по подписке или единовременно.