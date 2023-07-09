Кроссовер Skoda Enyaq обзавелся топ-версией Laurin & Klement

Компания Skoda представила новую топ-версию электрического кроссовера Enyaq. Она называется L&K и отличается модернизированной силовой установкой. Доступны Enyaq L&K 85 с задним приводом и Enyaq L&K 85x с полным, оба располагают отдачей в 286 лошадиных сил, а без подзарядки проезжают 570 и 550 километров соответственно. Помимо улучшения технических характеристик, новым машинам обновили софт медиасистемы, добавили два варианта отделки салона и эксклюзивный декор, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Топ-версия Skoda Enyaq получила несколько технических новшеств. Главное из них - модернизированная силовая установка. Её мощность не зависит от типа привода и составляет 210 киловатт (286 л.с.). Как результат, Enyaq L&K 85 с задними ведущими колесами разгоняется до "сотни" за 6,7 секунды, почти на две секунды быстрее Enyaq 80 iV (204 л.с., 310 Нм), а полноприводный Enyaq L&K 85x проделывает то же самое за 6,6 секунды. Максималка обеих машин ограничена 180 километрами в час. Запас хода - 570 и 550 километров по циклу WLTP.

Небольшое увеличение дальности хода (у Enyaq 80 iV - 548 км, а у Enyaq 80x iV - 524 км) - результат оптимизации системы управления батареей. С 10 до 80 процентов аккумулятор Enyaq L&K заряжается менее чем за полчаса, плюс оснащен функцией предварительного прогрева, которая на остальных версиях электрокара появится со сменой модельного года. Она активируется автоматически, когда в навигации проложен маршрут до зарядной станции, либо принудительно. Ещё одно нововведение - софт медиасистема ME4.0 с новой графикой, иной логикой управления климатической установкой и улучшенными картами.

Для Enyaq L&K будут доступны бесключевой доступ Kessy (двери автоматически блокируются, когда владелец отходит от автомобиля) и два варианта оформления салона: L&K Shell Design Selection с бежевой кожаной обивкой и L&K Black Design Selection с черной. Передние сидения электрокроссовера имеют эксклюзивный дизайн, оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. Для экстерьера характерны матричные фары, боковые юбки в цвет кузова, элементы Platinum Grey в переднем бампере, хромированная окантовка бокового остекления и светящаяся решетка радиатора Crystal Face со 131 светодиодом. Диаметр колес - 20 либо 21 дюйм. Разумеется, всё это распространяется на оба типа кузова - стандартный и купеобразный.