Opel обновил Corsa: новый дизайн и «мягкие» гибриды

Вместе с Vizor, перекочевавшим со "старших" Opel, Corsa 2024 модельного года получила матричные фары с 14 индивидуально управляемыми элементами. По заверениям марки, они не только обеспечивают "яркость, как на стадионе", но и более точно очерчивают встречных водителей, не ослепляя их.

На корме видна надпись Corsa, которую в прошлом году получила лимитированная Corsa 40 Years, посвященная 40-летию модели. Шильдики предлагают в черном или матово-серебристом цвете, а новый кузовной оттенок Grafik Grey сочетается с черной крышей.

Салон почти полностью перекочевал с дореформенной Corsa. Изменены формы сидений, рычаг переключения передач и рулевое колесо. Кроме этого, хэтчбек получил новую медиасистему на процессоре Snapdragon от Qualcomm, с 10-дюймовым экраном, улучшенной графикой и встроенным ИИ. Смартфоны, подключаемые через Android Auto или Apple CarPlay, можно будет заряжать без проводов.

В моторной гамме обновленной Corsa - 1,2-литровые моторы в "мягкогибридной" модификации мощностью 100 либо 136 лошадиных сил. Пару им составляет новая автоматическая коробка с двойным сцеплением. Неэлектрифицированные турбомоторы на 98 и 128 сил, а также 74-сильный 1,2-литровый "атмосферник" останутся в строю.