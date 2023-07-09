Ford Ranger Raptor сделали самым мощным среднеразмерным пикапом

Компания Hennessey превратила Ford Ranger Raptor в 500-сильный суперпикап. Американское тюнинг-ателье из штата Техас славится своими проектами и созданием сверхмощных автомобилей, когорту которых пополнил новый Ford Ranger Raptor. Правда, сверхмощным он может являться лишь по меркам своего сегмента, поскольку на фоне прочих моделей от компании Джона Хеннесси параметры нового пикапа Hennessey VelociRaptor Ranger 500 могут быть не самыми впечатляющими. Других доработок по технической части ателье не предлагает, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Базовой моделью для тюнинга был выбран американский вариант Ranger Raptor, оснащённый бензиновым битурбомотором V6 3.0 EcoBoost мощностью 411 лошадиных сил и 583 Нм крутящего момента.

За счёт новой впускной системы, обновлённого интеркулера и нового блока управления двигателем отдача выросла до 500 сил и 745 Нм. Эти параметры, как заявляют в ателье, делают их Hennessey VelociRaptor Ranger 500 самым мощным среднеразмерным пикапом.

Доступны фирменные бамперы VelociRaptor, светодиодные дополнительные модули, новые 18-дюймовые десятиспицевые диски Hennessey с 35-дюймовыми внедорожными шинами. Предложены также шильдики VelociRaptor 500, новые коврики в салон, вышитые логотипы тюнера на подголовниках сидений и табличка с обозначение модели в салоне.