Новейший супергибрид Lamborghini Revuelto получил первый тюнинг

Итальянский супергибрид Lamborghini Revuelto получил первый тюнинг от немецкого ателье. Весной 2023 года Lamborghini представила преемника суперкара Aventador - новым флагманом итальянской марки стал первый в её истории серийный гибрид Revuelto. Автомобиль с двигателем V12 и сразу тремя электромоторами вряд ли нуждается в технических доработках, но внешность новинки специалистам немецкого ателье DMC показалась достаточно скромной, потому компания взялась за новый обвес для итальянской модели. Все его компоненты изготовлены из углеродного волокна, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Тюнинговое ателье DMC из Дюссельдорфа подготовило для модели комплект аэродинамических элементов, включающий в себя передний сплиттер с боковыми "закрылками" и капот с дополнительными воздуховодами.

Кроме того, автомобиль украшен комплектом жалюзи на крыльях, новым задним бампером с изменённым диффузором и массивным стационарным антикрылом с креплением типа "лебединая шея".Все компоненты изготовлены из карбона, который может быть препреговым либо кованым.

Первый доступен с глянцевой или матовой поверхностью в зависимости от выбора покупателя. Установка комплекта занимает около 420 минут и доверять её стоит только подготовленным специалистам. Полный набор деталей стоит 40 тысяч долларов за вариант из препрегового карбона и 50 тысяч долларов - за обвес из кованого углеволокна.