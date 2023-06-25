В Индии представлен бюджетный автомобиль Suzuki Tour H1. Стоит 5865 долларов, при этом в оснащении есть и две подушки безопасности, и кондиционер, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Suzuki Tour H1 - это вариант Suzuki Alto K10, представленного в прошлом году. В новой версии максимально упрощенный экстерьер с неокрашенными бамперами, но, при этом, внутренние опции не пострадали (отмечается и наличие цифрового спидометра).

Tour H1 преподносится как развозной автомобильчик (микрофругон), но при этом тут совершенно обычный задний ряд с подголовниками. Так что увезти он может и четверых, и, возможно, даже пятерых. Но придется сильно потесниться, так как габариты машины составляет всего 3445 х 1290 х 1475 мм (колесная база - 2360 мм).

Под капотом - атмосферный литровый мотор, выдающий 67 л.с. на бензине или 57 л.с. на газе. В обоих случаях коробка передач - 5-ступенчатая механическая. Бензиновый вариант стоит 5865 долларов, газовый заметно дороже - 6960 долларов.