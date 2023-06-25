Geely переведет все свои автомобили на метанол

Согласно глобальному отчету Geely, одноименный холдинг и принадлежащие ему бренды к 2030 году намерены достичь полной углеродной нейтральности. Причем помимо электричества китайцы планируют перевести свои автомобили на метанол, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Справедливости ради стоит сказать, что Geely давно продвигает стратегию по защите окружающей среды, планомерно внедряя на разные рынки мира электрокары и гибридные автомобили. К слову сказать, в минувшем году продажи "зеленых" машин холдинга превысили 640 000 экземпляров, продемонстрировав рост на 100,3%. Дальше - больше.

Первый в мире "метаноловый" завод мощностью 100 000 тонн, в который инвестировала Geely, уже заработал в китайской провинции Хэнань, предотвращая выброс 160 000 тонн углерода в окружающую среду.