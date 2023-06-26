Как правильно подготовить автомобиль к жаре

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов в беседе с iReactor поделился лайфхаками, помогающими защитить "техническую начинку" автомобиля в жаркое время года, передает Day.Az.

Как защитить автомобиль в жару

Летняя эксплуатация автомобиля включает не только поездки по городу или на дачу, но и дальние путешествия, поэтому во избежание неприятных сюрпризов в дороге стоит заранее подготовить машину к жаре. О том, какие действия следует предпринять, чтобы защитить транспортное средство от перегрева, рассказал в беседе с iReactor технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

По его словам, во время жары могут пострадать внешние элементы автомобиля, например, стекла, обивка салона, шины и лакокрасочное покрытие. Что касается внутренней "начинки", то здесь возможны проблемы с аккумулятором, радиатором, тормозной системой и техническими жидкостями, добавил специалист. Избежать многих проблем можно, если воспользоваться чек-листом, предоставленным экспертом.

1 этап - защита стекла, обивки и пластика

Собеседник издания объяснил, что под воздействием прямых солнечных лучей воздух в салоне нагревается, поэтому давление на стекла автомобиля возрастает.

"Если на лобовом стекле есть сколы, то они могут превратиться в трещины, а мелкие повреждения разрастутся до более заметных паутин. Кроме того, при резком включении холодного воздуха на стекла также увеличивается риск увеличения трещин. Также сильно нагревается пластик передней панели, выгорает и преждевременно стареет обивка салона", - рассказал спикер.

Совет от эксперта - парковаться в тени или оставить автомобиль в хорошо проветриваемом гараже.

2 этап - обработка кузова

Солнце никого не щадит - ни людей, ни машины, поэтому следует позаботиться о лакокрасочном покрытии кузова, чтобы краска летом не выгорела, предупредил эксперт.

"Можно использовать полноценные чехлы для автомобиля, а также чаще заезжать на автомойку. Пыль и другие загрязнения усиливают негативный эффект солнечных лучей", - советует Рузанов.

Кузов стоит обработать воском, который поможет выровнять поверхность и заделать все царапины и микротрещины, отметил эксперт. По его словам, обновленное покрытие будет отражать больше солнечного света.

3 этап - проверка системы охлаждения

Эксперт напомнил о типичной летней проблеме - "закипание" автомобиля, которая может приключиться с любым водителем. Такое происходит по ряду причин, начиная от старого антифриза и заканчивая грязным и забитым пылью радиатором, пояснил он.

"Если охлаждающую жидкость не меняли более трех лет, то высока вероятность, что в ней уже выработаны полезные присадки. Гораздо быстрее наступает закипание. Кроме того, старый антифриз агрессивнее воздействует на сальники и патрубки, они быстрее выходят из строя", - объяснил собеседник издания.

Для того, чтобы избежать "закипания", необходимо своевременно менять охлаждающую жидкость и в целом пройти комплексную диагностику перед летней жарой, говорит спикер.

4 этап - избежать перегрева тормозов

Рузанов напомнил, что в летнюю жару могут дать сбой и другие системы автомобиля. Так, "закипеть" может и тормозная жидкость, если ее вовремя не заменить или часто тормозить во время движения под сильным уклоном, пояснил специалист.

"Автовладельцам лучше заранее заехать на диагностику в СТО. Кроме того, следите за уровнем и сроками замены тормозной жидкости", - рекомендует эксперт.

5 этап - забота об аккумуляторе

Сохранить работоспособность и предотвратить выход аккумулятора из строя можно, если в жару использовать машину для поездок на дальние расстояния хотя бы один раз в неделю, заявил Рузанов. По его словам, это объясняется тем, что во время длительных стоянок на солнце батарея перегревается и жидкость из нее намного быстрее испаряется.

"Внутри запускаются ненужные химические процессы и убивают ресурс АКБ. Кроме того, из-за активной работы кондиционера возрастает нагрузка на батарею", - добавил он.

6 этап - следить за износом шин

Собеседник издания также напомнил, что в летнюю жару нужно следить за износом шин. По его словам, повреждения и трещины на боковых поверхностях снижают качество сцепления протектора с дорогой.

7 этап - "не убить" кондиционер

В заключение автоэксперт дал совет, как облегчить жизнь климатической установке, испытывающей повышенную нагрузку в жару.

"Чтобы избежать поломок снижайте температуру в салоне постепенно, проветривайте салон прежде чем отправить в путь. Как только в салоне становится прохладнее, включайте режим рециркуляции", - резюмировал Алексей Рузанов.