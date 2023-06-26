Каким будет новый Changan E0

Недавно Changan объявила, что представит свой новый полностью электрический кроссовер с внутренним кодовым названием CD701 4 сентября на третьей экологической конференции Changan по автомобильным наукам и технологиям, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Ранее в этом месяце Changan зарегистрировала новую торговую марку под названием E0. Высока вероятность того, что официальным названием автомобиля будет именно E0. После запуска он будет конкурировать с NIO ES8 и BYD Tang EV.

Основанный на архитектуре Changan SDA, Changan E0 имеет кузов с габаритами 5000 х 1970 х 1630 мм и колесной базой 3100 мм. Автомобиль получит пятиместный салон, при этом на дверях не будет ручек.

Наружные зеркала заменены камерами. Помимо камер, он также будет оснащен лидарами, радаром миллиметрового диапазона и ультразвуковым радаром для работы усовершенствованной системы помощи при вождении.

Что касается интерьера, то в салоне отсутствует приборная панель. Вместо неё есть проекционный дисплей. В центре торпедо находится большой центральный экран управления.

Технические характеристики мощности пока не разглашаются.