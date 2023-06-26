Двухместный Ford Fiesta лишили второго ряда сидений

Ford Fiesta и так является довольно маленькой машиной, однако один из владельцев выставил на продажу модернизированную версию Ford Fiesta 2011 года, которая короче оригинальной на 1,2 м, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

У этого автомобиля убрали задний ряд сидений и задние двери. Умелец из США, у которого есть свой собственный кузовной цех, утверждает, что расход автомобиля составляет около 7,4 л на 100 км, что является немало для такой крошечной машины. Зато на нём удобно парковаться.

Конечно, на рынке есть готовые решения для двоих, вроде Smart Fortwo или Fiat 500, но этот переделанный Ford Fiesta предлагается всего за 5100 долларов.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем Ford и пятиступенчатой механической коробкой передач, при этом у него нет подушек безопасности и ABS.