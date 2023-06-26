Представлена Tesla Model PD

Некоторые полицейские управления в прошлом заявляли, что запас хода электромобилей является одним из главных факторов, которые не позволяют полностью перейти на них. Теперь же одна американская компания предлагает готовое решение для полиции на базе Tesla Model Y. Компания носит название Model PD, её первый автомобиль получил такое же название, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Model PD не просто окрашен, чтобы выглядеть как полицейская машина. Он оснащен другими бамперами, задним рядом, отделенный от водителя, стальными колесами, полицейскими шинами Goodyear и встроенным полицейским освещением. Модель PD даже отказалась от стеклянной крыши в пользу версии из углеродного волокна. Также она оснащена другими фарами и оборудованием для обеспечения безопасности.

Интерьер дополнительно модифицирован для увеличения долговечности за счет улучшенной обивки и более жесткого пола. Model PD даже получила новую информационно-развлекательную систему, чтобы она могла переключаться между родной системой Tesla и версией на базе Windows. Добавление поворотной клавиатуры позволяет использовать её переднему пассажиру.

Model PD планирует продавать машины напрямую отделам по всей стране и уже имеет несколько заказов. Цена не сообщается, однако очевидно, что она будет выше, чем у сопоставимого бензинового полицейского автомобиля.

Model PD также говорит, что она планирует переделать Cybertruck для полиции. Компания рассматривала Rivian и другие электромобили, но считает, что Tesla лучше всего подходит для этих целей.