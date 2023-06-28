Новый Exeed TXL поступил в продажу

Бренд Exeed действует очень быстро: автомобиль рассекретили лишь на прошлой неделе, а уже сегодня он официально представлен. Более того, сегодня же в Китае стартовали предварительные продажи, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Покупателям доступен Exeed TXL в трёх комплектациях: базовая - 20,7 тыс. долларов, "средняя" - 23,5 тыс. долларов, топовая - 25 тыс. долларов.

Exeed TXL практически не изменился внешне. Он построен на платформе M3X Mars Architecture Pro, габариты составляют 4780 х 1885 х 1730 мм при длине колёсной базы 2800 мм.

А вот интерьер совершенно новый, как у Exeed RX, закрытый показ которого уже состоялся в России. В салоне (в топовой версии он двухцветный) два экрана с диагональю 12,3 дюйма, атмосферная подсветка с 256 цветами, сиденья с кожей Nappa и встроенным массажёром (передние), акустическая система формата 7.1.4 с 23 динамиками. И это далеко не полный список.

Новый Exeed TXL получил 15 различных датчиков (помимо камер), 21 функцию помощи водителю, включая автоматический парковщик и улучшенный адаптивный круиз-контроль.

Базовая версия оснащена мотором 1.6TGDI мощностью 201 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" Getrag (эта модель обозначена индексом 300T). Топовая (с шильдиком 400Т на крышке багажника) куда интереснее: тут 2-литровый двигатель 2.0TGDI мощностью 261 л.с., работающий в связке с 8-ступенчатым "автоматом". Привод в топовой версии полный.

Первые покупатели, как обычно, получают массу весомых бонусов. Среди них - пожизненная гарантия на весь автомобиль (а не только какие-то узлы), бесплатный интернет на 3 года (можно раздавать в салоне по Wi-Fi), пожизненное оказание помощи на дорогах, 6 бесплатных ТО.