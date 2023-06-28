Volkswagen показал утилитарный внедорожник Scout

Во время мероприятия Volkswagen Capital Markets Day немецкая компания представила совершенно новую электромобильную платформу, о которой мы еще расскажем, а также (случайно или намерено) засветила будущий внедорожник Scout. На базе картинки невысокого качества уже сделали качественный рендер, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Scout выглядит уж очень утилитарно и незамысловато, своими простыми линиями он чем-то напоминает классические Ford Bronco 80-90-x годов. Но есть и отметки времени. Например, светодиодная полоса, которая опоясывает переднюю светотехнику. Решение интересное, но не оригинальное - что-то похожее есть у Rivian R1T. На изображении из презентации нет зеркал - судя по всему, таким планируется концепт, но серийная версия "скаута" наверняка получит традиционные зеркала.

Картинка говорит о том, что автомобиля будет большой клиренс и неразвитые бамперы, что позволяет говорить о больших углах съезда и въезда. Иными словами, Scout не станет очередным паркетником - даже несмотря на электрическую силовую установку.

Характеристик последней нет, но Volkswagen Scout приписывают моторы (тут их явно будет два для реализации полного привода) суммарной мощностью около 300 л.с. и запас хода около 640 км. Интересно, что при всем при этом цена не будет сильно высокой - ожидается на уровне 40 тыс. долларов.