BMW представляет самую мощную версию своего базового кроссовера - X1 M35i xDrive 2024 модельного года дебютирует с мощным 2,0-литровым двигателем, агрессивным внешним видом и различными улучшениями, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Благодаря усовершенствованиям, таким как более прочный коленчатый вал, оптимизированная система подачи масла, а также вкладыши и крышки подшипников, перенесенные с шестицилиндровых двигателей BMW, новый двигатель теперь выдает 312 л.с. в диапазоне от 5750 до 6500 об/мин. У базовой модели мощность составляет 241 л.с.

Направляет мощность на все четыре колеса система BMW xDrive, которая работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и встроенным в нее механическим дифференциалом повышенного трения. Разгон от 0 до 96 км/ч занимает 5,2 с. Максимальная скорость X1 M35i xDrive ограничена на отметке 250 км/ч.

X1 M35i теперь является первой моделью M Performance с дополнительной системой M Compound, использующей четырехпоршневой суппорт с 15,2-дюймовыми перфорированными дисками на передних колесах и однопоршневые агрегаты с 13,0-дюймовыми дисками сзади. Суппорты окрашены в глянцево-серый цвет и прячутся за стандартными 19-дюймовыми или опциональными 20-дюймовыми колесами. Регулируемая подвеска BMW M также входит в стандартную комплектацию наряду со спортивным рулевым управлением.

Автомобиль Изюминкой салона - в дополнение к дополнительным спортивным сиденьям M, приборной панели с отделкой из алькантары и обивке крыши антрацитового цвета - является последняя версия информационно-развлекательной системы BMW iDrive .

BMW X1 M35i xDrive - первая модель баварского бренда, получившая новейшую информационно-развлекательную систему iDrive 9, которая отличается новым дизайном главного экрана и улучшенной структурой меню.

BMW выпустит X1 M35i xDrive 2024 в октябре 2023 года. Цены начинаются с 50 895 долларов.