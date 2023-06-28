Hennessey представила специальную версию Cadillac CT5-V Blackwing, которая получила модернизированный двигатель V8 объёмом 6,2 литра. Он выдает 1000 л.с. мощности и 1310 Нм крутящего момента, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Ателье называет автомобиль "Гераклом в смокинге" и заявляет, что по выходной мощности и ускорению новинка превосходит конкурентов Audi, Bentley, BMW и Porsche.

Hennessey утверждает, что Cadillac CT5-V Blackwing может разогнаться от 0 до 96 км/ч примерно за 2,5 секунды - по сравнению с примерно 3,5 секундами в базовой версии. Более мощный седан может преодолеть четверть мили за 10,1 секунды. Ателье заявляет, что максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Автомобиль сохранил подвеску Magnetic Ride Control 4.0. В качестве опции предлагаются углеродно-керамические тормоза, и они весят на 24 кг меньше, чем стандартные стальные.

В салоне Blackwing установлена 12-дюймовая цифровая приборная панель с тремя режимами отображения: Tour, Sport и Track. Есть поддержка Launch control для быстрого старта с места и система управления тягой.

Цена CT5-V Blackwing 2023 года начинается с 93 390 долларов. Продажи начнутся в августе 2023 года.