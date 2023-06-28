Хорошая новость для обладателей машин Hyundai

Hyundai наконец предложит беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto на моделях, оснащенных навигацией. Кроссовер Kona второго поколения стал первой моделью, который предложит такую возможность. передает Day.Az со ссылкой на 9to5mac.

До сих пор модели Hyundai, Kia и Genesis , оснащенные встроенной спутниковой навигацией, никогда не предоставляли покупателям беспроводную версию Apple CarPlay или Android Auto. Причина заключалась в споре, будет ли Hyundai или программное обеспечение для зеркалирования смартфона иметь приоритетный доступ к кнопке быстрого доступа "навигация". Проблема не коснулась моделей Hyundai, в которых не было заводской навигационной системы.

По последним данным, не только новые модели Hyundai со встроенной спутниковой навигацией теперь будут иметь беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto - некоторые существующие автомобили также получат обновление программного обеспечения.

Корейский автопроизводитель планирует распространить обновление на несколько моделей, включая Kona нового поколения, в четвертом квартале этого года, начиная с октября 2023 года.

Полный список моделей будет опубликован в ближайшие месяцы.